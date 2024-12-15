Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki Tadilat Çalışmaları Tamamlandı
Kahramanmaraş-Göksun yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde deprem sonrası meydana gelen hasarların giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları tamamlandı. Tünel, çift taraflı trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş- Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak 30 metrelik bölümde iyileştirme ve onarım kapsamında çalışmalar başlatılmıştı.
Tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım'da trafiğe açılmıştı. Bakım çalışmaları nedeniyle trafik Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından veriliyordu.
Tünelde Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak çift taraflı trafiğe açıldı.