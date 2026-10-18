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Asi Nehri'ne düşen koyun, Hatay Antakya'da itfaiyenin halatlı müdahalesiyle çıkarıldı

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Asi Nehri'ne düşen koyun, Hatay Antakya'da itfaiyenin halatlı müdahalesiyle çıkarıldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Küçükdalyan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen kişi durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekibi halat yardımıyla koyunu kurtardı ve sağlık kontrolünün ardından hayvan sahibine teslim edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen koyun, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Küçükdalyan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, halat yardımıyla koyunu kurtardı.

Hayvan, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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