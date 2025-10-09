Asi Nehri'nde Su Sümbülleri Yeniden Görüldü

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Asi Nehri'nde son yıllarda dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.