Haberler

Asi Nehri'nde Su Sümbülleri Yeniden Görüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nden doğan Asi Nehri'nde su sümbüllerinin ortaya çıkması, bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiliyor. Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nde yer yer görülen bu bitki türü, nehirdeki canlıların yaşamını tehdit ediyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Asi Nehri'nde son yıllarda dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.