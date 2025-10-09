Asi Nehri'nde Su Sümbülleri Yeniden Görüldü
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nden doğan Asi Nehri'nde su sümbüllerinin ortaya çıkması, bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiliyor. Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nde yer yer görülen bu bitki türü, nehirdeki canlıların yaşamını tehdit ediyor.
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.
Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.
Asi Nehri'nde son yıllarda dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel