Haberler

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Asi Nehri'ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'dan 10 gün sonra acı haber geldi. Nehrin denizle buluştuğu noktada gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya (24) için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi.

NEHİRLE DENİZİN BİRLEŞTİĞİ NOKTADA CESEDİ BULUNDU

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti

71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti