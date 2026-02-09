Haberler

Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'dan 8 gündür haber alınamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya için arama çalışmaları 8. gününde hala sonuç vermedi. Ekipler, su altı ve yüzey taraması yaparak kaybolan genci bulmaya çalışıyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde, 8 gün önce Asi Nehri'ne düşerek akıntıyla birlikte suda kaybolan Berkan Karakaya'yı (24) arama çalışmalarının 8'inci gününde de sonuç alınamadı.

Olay, 2 Şubat akşamı ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve suda kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli olduğu öğrenilen Karakaya'nın bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Ekipler, nehirde su altı ve yüzey taraması yaparken, çevredeki sazlık alanlarda da detaylı kontroller gerçekleştirdi. 8'inci günde de yapılan çalışmalardan sonuç alınamazken, arama faaliyetlerine yarın sabah saatlerinde yeniden devam edileceği bildirildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi