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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücret tutarını belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanıyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti tutarına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor. Saat 20.30'da başlayacak toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda farklı senaryolarda konuşuluyor. Konuşulan senaryoların bazıları şöyle:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıFatma Olğun:

her ne kadar verirlerse versin,verilen zamlardan Allah razı olsun.Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin Dış güçlerin olumsuz savaş içerisinde olduğunu gördükçe Türkiyemizin huzuru daha önemli olduğunu düşünüyorum..Kiracıyım askari ücretliyiz geçim.kaynağım ne kadar sıkıntılı olsada Güçlü devlete ihtiyacımız,o da Reyisimizdir

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Yorum Beğenme217
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Haber YorumlarıVatan:

şaka gibisiniz secim gelsin bi toplanti goreceksiniz

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

kendilerine gelince kimseye sormadan %200.zam asgari ücrete gelince toplantı üstüne toplantı :) sonuç 24.500 :)

Yorum Beğen119
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Haber Yorumlarıcaner Çubukçu:

Çaymı içecekler

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıAhmet Cardak:

persembe cuma diyordunuz hayırdır ne oldu da bu aksammmm ??

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Haber YorumlarıMurat Bey:

niye akşam??

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Nekadar toplanrlarsa toplansınlar. rakam beli Heycan yaptrmaya ne gerek

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Haber YorumlarıSerkan Ceylan:

23 bin küsur hayırlı olsun

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Haber Yorumlarıİngiliz Ce:

bu akşamda bir şey çıkmaz görün bakın

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Haber YorumlarıYılmaz Çekiç:

24.653 TL.

Yorum Beğen22
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