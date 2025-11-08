Asfalt çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında elektrik tellerine temas eden kamyon römorku nedeniyle akıma kapılan 37 yaşındaki Servet Kayaoğlu hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de yaralanırken, Kayaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

  • Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Servet Kayaoğlu hayatını kaybetti.
  • Olayda iki işçi yaralandı ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
  • Servet Kayaoğlu'nun cenazesi Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üstünde bulunduğu kamyonun römorkunun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Kayaoğlu (37), son yolculuğuna uğurlandı.

ASFALT ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperinde bulunan Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö., damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. 2 işçi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Servet Kayaoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nde öğle kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
