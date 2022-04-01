ASEV THM Koristlerinden Solo Performans

ALİAĞA, İZMİR (Bültenler) - Mini konser tadındaki geceye katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, solistlerin seslendirdiği eserlere türküseverlerle birlikte eşlik etti.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen konsere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve müzikseverler katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Yegâne Akyüz, Ahmet Mintaş, Lava Öner, Muammer Şencan, Fidan Maden, Aliş Maden, Hediye Gelişli Güral, Nimet Gülerer ve Hasan Düzenli solist olarak sahne aldı. Solistler seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle solo performans sergiledi. Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin yer aldığı repertuar türkü tutkunlarına Anadolu'yu diyar diyar gezdirdi. Başkan Serkan Acar, solistlerin seslendirdiği eserlere katılımcılarla birlikte eşlik etti.

İzleyenlerden sık sık alkış alan koristler konser sonunda ayakta alkışlandı. Başkan Serkan Acar, konser sonunda koro şefi Ali Hikmet Gökçen'e çalışmalarından dolayı teşekkür çiçeği takdim etti.

"SOLİSTLERİMİZİN HEYECANINI GÖRDÜKÇE HEYECANLANIYORUM"

Bir solistler gecesinde daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Solistlerimizin heyecanı yaptıkları işe ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Solistlerimizin heyecanını gördükçe ben de en az onlar kadar heyecanlanıyorum. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen koro şefimiz Ali Hikmet Gökçen ve solistlerimiz başta olmak üzere bu güzel gecede solistlerimizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR SONRAKİ KONSERİMİZ 28 MAYIS'TA"

Atölye çalışması olarak yaptıkları solistler geçidinin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten koro şefi Ali Hikmet Gökçen, "Sezon boyunca yaptığımız çalışmaların meyvesi gibi müziğimizi Aliağalılara sunmaya çalışıyoruz. Dekorumuzla, solistlerimizle ve katılımcılarımızla çok güzel bir gece yaşadık. Bizleri yalnız bırakmayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkülere eşlikler çok güzeldi. Bir sonraki konserimiz 28 Mayıs'ta olacak. Bütün Aliağalıları Açıkhava Tiyatrosuna bekliyoruz. Sürpriz bir konuğumuz da olacak" dedi.

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