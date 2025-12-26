F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, hedefi tam isabetle vurdu

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin hedefi tam isabetle vurduğunu duyurarak, "Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin hedefi vurmasına ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve milli çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır. Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.