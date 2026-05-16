Yeni Eyp Sistemi Efes 2026'da Tanıtıldı

EFES 2026 Tatbikatı'nda ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik devreli EYP düzeneklerini tespit ve imha eden yeni sistemin uygulamalı tanıtımı yapıldı. Sistem, Nisan 2026'da TSK envanterine girdi.

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ve Nisan 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren "Elektronik Devreli EYP Düzeneklerini Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi"nin uygulamalı tanıtımı gerçekleştirildi.

Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen faaliyet kapsamında, 3 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren sistemin uygulamalı tanıtımı ve bilgilendirmesi yapıldı.

Faaliyet kapsamında sistemin genel özellikleri, kullanım konsepti ve sahadaki görev unsurlarına sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi. Altı farklı alt sistemden oluşan yapının, elektronik devreli EYP düzeneklerine karşı güvenlik güçlerine önemli operasyonel kabiliyetler kazandırdığı ifade edildi.

Sistem bünyesinde yer alan katıştırma sistemi sayesinde radyo frekans bağlantılarının belirli bir sistem üzerinden kesilerek karıştırılabildiği belirtildi. Ayrıca uzaktan komuta sistemi ile hem alt sistemlerin hem de aracın insansız şekilde yönetilebildiği aktarıldı.

Faaliyet kapsamında araç üzerinde uygulamalı gösterimler gerçekleştirilirken, sistemin operasyonel kullanımına ilişkin örnek senaryolar üzerinden de bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti üç aşamada tamamlandı. İlk olarak sistemin uzaktan komutası icra edildi. Ardından EYP düzeneği yerine bölgeye yerleştirilen ve tanıtımda kullanılan saatin tespiti gerçekleştirildi. Son aşamada ise hedef etkisiz hale getirildi.

Sistemin, yol mayınları ile güzergah üzerindeki el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilmesi, zararsız hale getirilmesi ve güzergah güvenliğinin sağlanmasında kullanılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
