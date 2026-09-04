Haberler

ASELSAN ve TÜBİTAK Güdüm Kitleri Uluslararası Demoda Tam İsabet Sağladı

ASELSAN ve TÜBİTAK Güdüm Kitleri Uluslararası Demoda Tam İsabet Sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN'ın LGK-82 ve LGK-84 lazer güdüm kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, Konya Karapınar'da düzenlenen uluslararası demo faaliyetinde 15'ten fazla ülkenin askeri yetkilileri önünde test edildi. F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından yapılan dört atışın tamamı, sabit ve hareketli hedefleri tam isabetle vurarak sistemlerin yüksek hassasiyet ve operasyonel güvenilirliğini kanıtladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, hedeflerini tam isabetle vurdu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti'nde, 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri (LGK) test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan iki LGK-84, AKINCI SİHA platformundan bir LGK-82 ve bir GÖZDE mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. GÖZDE mühimmatı ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. Dört atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu.

LGK-82 ve LGK-84, sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak, sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
İstanbulspor teknik direktörü Barış Kanbak: Kontratak yapalım derken panik atak yaptık

Söylediği cümle herkesin diline düştü
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?

Yoksa büyü mü yapıyor? Kimsenin anlam veremediği paylaşım
Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

Pes dedirten görüntü! Bu rahatlıkları epey pahalıya patlayacak
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
ABD'nin petrol rezervleri 43 yılın dibinde

ABD'de kritik eşik! Stratejik petrol rezervi 44 yılın dibinde
Üsküdar'da yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Sandıkta alamadığınızı böyle mi alacaksınız?

Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü