Haberler

ASELSAN'dan Polonya'da yeni ihracat sözleşmesi

ASELSAN'dan Polonya'da yeni ihracat sözleşmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- ASELSAN, Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladı

ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje sözleşmesine imza attı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSPO 2026'da Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

Şirket, Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel işbirliklerini büyütmeye devam edeceğini belirterek, "İleri teknoloji çözümlerimiz, yerel ofisimiz, devam eden projelerimiz ve yerel sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliklerimizi geliştirerek birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da gelişmeyi, "Savunma sanayiimizden Polonya'da yeni bir ihracat başarısı." şeklinde duyurdu.

Paylaşımda, "ASELSAN ile AMZ-Kutno arasındaki işbirliği, yüksek teknoloji çözümlerimizin Polonya'nın savunma projelerinde somut karşılık bulmasının önemli örneklerinden biri." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
250 bin dolarlık 7 Rolex iddiasıyla yargılanıyorlardı! Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz karar

Ayhan Bora Kaplan'dan beraat kararı öncesi olay sözler

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil