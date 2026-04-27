Asean Yetkilileri, Ortadoğu'daki Gelişmelerin Enerji Tedarikine Yönelik Risklerini Ele Aldı

MANİLA, 27 Nisan (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) üst düzey yetkilileri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin küresel ve bölgesel enerji piyasaları üzerindeki etkisini ele almak üzere çevrimiçi toplantı düzenledi. Birliğin bu yılki başkanlığını yürüten Filipinler'in çağrısı üzerine cuma günü düzenlenen toplantıda yetkililer, petrol ve doğalgaz tedarikinde istikrar, yaşanan fiyat dalgalanmaları ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek kesintileri masaya yatırdı.

Filipinler Enerji Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre toplantıda ASEAN üye ülkeleri ve diyalog ortakları, mevcut tedarik koşullarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Tedarikin çeşitlendirilmesi, enerji kaynaklarına erişim, piyasa şeffaflığı ve acil durum müdahale koordinasyonu konularındaki işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Teknik brifinglerde, bölgenin kilit önemdeki tedarik rotalarında yaşanan sıkıntılar ve bölgeyi etkileyecek şekilde değişen küresel ticaret akışlarına dikkat çekildi. Toplantıya katılan yetkililer, ulusal koşullar göz önünde bulundurularak izleme sistemlerinin güçlendirilmesi, veri şeffaflığının artırılması ve stratejik stoklamaya ve acil durum rezervlerine yönelik strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN'dan yapılan açıklamaya göre ise katılımcılar, birliğin kolektif hazırlık ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesinin aciliyetini vurguladı. Ayrıca ortaya çıkan riskler karşısında bölgesel dayanışma ve koordineli politika eylemlerinin güçlendirilmesinin önemi ifade edildi.

Kaynak: Xinhua