ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı ve Türkiye-ASEAN ilişkilerinin akademik ve diplomatik boyutlarını derinleştirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde kurulan ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Ekinci, ASBÜ bünyesinde kurulan ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışında konuştu.

Ekinci, ASEAN- Türkiye ilişkilerinin karşılıklı olarak akademik ve diplomatik alanlarda derinleştirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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