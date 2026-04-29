Asean Enerji Bakanları: Ortadoğu'daki Jeopolitik Gerilimler Karşısında Koordineli Adımlar Atılmalı

MANİLA, 29 Nisan (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) enerji bakanları, Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin küresel enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek, koordinasyon içinde hareket etmenin aciliyetini vurguladı.

Filipinler Enerji Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre bakanlar, pazartesi günü düzenlenen sanal toplantıda, çatışmaların fiyat dalgalanmalarını artırabileceği ve tedarik akışlarını kesintiye uğratarak bölgenin enerji güvenliği ile ekonomik istikrarı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Görüşmelerde Ortadoğu'daki son gelişmeler ile bu gelişmelerin arz durumu ve piyasa istikrarı dahil olmak üzere hem bölgesel hem de küresel enerji sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.

Bakanlar, daha güçlü bölgesel işbirliği, zamanında atılacak politika adımları ve ASEAN öncülüğündeki mekanizmalar aracılığıyla diyalog ortaklarıyla kurulacak daha yakın etkileşim aracılığıyla enerji güvenliğini koruma konusundaki ortak sorumluluklarını yineledi.

