Asean Dışişleri Bakanları, Tayland-Kamboçya Çatışmasını Görüşmek Üzere Malezya'da Toplandı

KUALA LUMPUR, 22 Aralık (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları, Tayland- Kamboçya çatışmasını ele almak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da özel bir toplantı düzenledi. Pazartesi günkü toplantı, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlıyor.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantının, barış ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla gerilimin azaltılması ve düşmanlıkların sona erdirilmesi için atılabilecek olası adımların değerlendirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü belirtildi.

Toplantıya başkanlık eden Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan da jeopolitik çalkantıların, bölgedeki düzenin temellerini bile tehdit ettiği ortam nedeniyle ASEAN'ın bölgesel ve küresel meseleler konusunda kritik bir yol ayrımında bulunduğuna dikkat çekti.

Hasan, "Bu durum, modern tarihin en barışçıl ve başarılı bölgesel örgütlerinden ve entegrasyon projelerinden biri olan ASEAN'ın güvenilirliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Hem ASEAN içinde hem de tüm dünyada karşılıklı bağlantı düzeyinin çok yüksek olduğu dikkate alınacak olursa tek bir güvenlik şokunun dahi ASEAN'ı da tüm dünyayı da ilgilendireceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle herkesin en önemli önceliği, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve barışa dayalı çözümün sağlanması olmalıdır" dedi.