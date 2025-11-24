Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği Üyeleri Mengen'de Buluştu

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) üyeleri, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen doğa buluşması ve gastronomi kampında buluştu.

Çampınarı Doğa Evi'ndeki karşılamayla başlayan etkinlikte katılımcılar, tanışma toplantısının ardından ilçeyi gezdi.

Ziyaretçiler, ilk olarak Mengen Kapalı Pazar Yeri'nde yörede yetişen ürünleri inceledi, tarımsal çeşitlilik hakkında bilgi aldı.

Gezi kapsamında katılımcılar Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Üyeler sınıfları gezdi, temsili ders yaptı. Okulun geliştirilmesine yönelik toplantıda ise eğitim kurumunun uluslararası standartlara çıkarılması için proje önerileri değerlendirildi.

Kaymakam Sercan Yıldız'ın da katıldığı diğer bir faaliyette üyeler, Mengen ormanlarında coğrafi işaretli kanlıca mantarı topladı.

Yıldız, yaptığı konuşmada, aşçılığın ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, programın Mengen'in tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

ASOMDER Başkanı Berker Çiftçi de Nisan 2026'da düzenlenecek 6. Ulusal Aşçılık Kampı'nda 80 üniversiteden katılımcıları Mengen'de ağırlayacaklarını aktardı.