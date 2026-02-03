ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Arıcan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Arıcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarına oy veren Arıcan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini oyladı.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana oyunu kullanan Arıcan'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı karesi oldu.

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Musa Arıcan, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, "Gazze ve Filistin özelinde hassasiyetin hala sürüyor olması ve buna özel bir başlık açılması çok değerli bir gelişme. Zaten Anadolu Ajansının Filistin ve Gazze'de yaşanan sorunları kanıt olarak da bir albüme dönüştürmüş olması çok önemli bir çabaydı." dedi.

Fotoğrafların, yoğun koşturmacalar içinde yaşanmış insani, dramatik ve güzel yanları içerdiğini ve büyük anları hatırlattığını ifade eden Arıcan, "Anadolu Ajansı fotoğraf seçimlerinin bizde hayatı, varoluşu yeniden anlamlandırma adına önemli bir farkındalık oluşturduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.