İstanbul Bağcılar'da yapılan asayiş denetiminde 3 araçta uyuşturucu madde bulundu, 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor.

Asayiş denetiminde 3 araçta uyuşturucu madde bulundu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da yapılan asayiş denetiminde 3 araçta uyuşturucu madde bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. Polis ekipleri Bağcılar'da asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından didik didik aranırken, şahıslara GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Yapılan uygulamada 3 araçtan uyuşturucu madde bulundu. Denetim de 3 şahıs uyuşturucu maddeden, bir kadında il göç idaresi tarafından araması bulunmaktan gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.