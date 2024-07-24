Üye Girişi
Haberler

ASAT Genel Müdüründen su zammı açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Yeni tarife ile 1 metre küp tüketen vatandaşın 10 lira, 5 metreküp tüketen vatandaşımız ise atık su ücreti hariç 50 lira ödeyecek.

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Yeni tarife ile 1 metre küp tüketen vatandaşın 10 lira, 5 metreküp tüketen vatandaşımız ise atık su ücreti hariç 50 lira ödeyecek. Nüfusun büyük çoğunluğunun kullandığı 1-20 merteküp kademesindeki ücretlendirmede bir artış yapılmamış, 20,47 lira olarak sabit bırakılmıştır." dedi.

ASAT binasında basın toplantısı düzenleyen Kurt, 19 ilçede 1 milyon 500'e yakın aboneye su ve atık su hizmeti verdiklerini söyledi.

Antalya'da yerli ve yabancı milyonlarca misafire de su hizmeti verdiklerini belirten Kurt, "Yazın yerleşik vatandaşımızın da yüzde 40'ı yaylalara çıkıyor ve biz de en ücra köşeye kadar hizmet veriyoruz. Merkezdeki suyumuzun yüzde 98'i yeraltından, 19 ilçemizin ise su ihtiyacının yüzde 99'unu yer altından sondajlarımızla çekerek üretiyoruz." dedi.

Su üretim istasyonlarının 24 saat elektrik sistemiyle çalıştığını anlatan Kurt, Türkiye'de en fazla elektrik harcaması olan kurumlardan biri olduklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Temmuz'daki genel kurulda oy çokluğuyla yeni tarife düzenlemesini kabul ettiğini hatırlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Bu tarife düzenlemesinden sonra sosyal medyadan farklı farklı yorumlar söz konusu oldu, bu gayet normaldir. Yani tabi ki bir anda fiyatları ne oluyor noktasında yüzde 400 -500 gibi bir zam geldi şeklinde. Böyle bir zam gelmiş de olsa bugün 10 liraya kullandığımız suyu yüzde 400'e de çarptığımda farklı rakamlara gelmesi gerekir yani mantık olarak baktığımızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Yani yüzde 446 gibi bir zammın olması söz konusu değil. Yine başkanımızın bilgisi ve talimatları doğrultusunda ASAT olarak dar gelirli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak ve kuraklığın arttığı süreçte su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla 5 metreküp suya indirim uygulanmakta. Son yapılan tarife düzenlemesi ile bu indirim oranı değiştirildi. Yeni tarife ile 1 metre küp tüketen vatandaşın 10 lira, 5 metreküp tüketen vatandaşımız ise atıksu ücreti hariç 50 lira ödeyecek. Nüfusun büyük çoğunluğunun kullandığı 1-20 merteküp kademesindeki ücretlendirmede bir artış yapılmamış, 20,47 lira olarak sabit bırakılmıştır."

Antalya'daki ticarethane abonelerinin yüzde 71'inin 1-10 metreküp arasında su kullandığı dile getiren Kurt, "Küçük esnafımıza da desteklerimiz devam ediyor. Şehit aileleri, gazilere yüzde 90, engellilere yüzde 40 indirim uygulanmakta. Hayvancılıkla uğraşan abonelerimize de 50 ton su indirimli olarak verilmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Kurt Antalya Zam Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

24-25 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sancaktepe, Kartal 24-25 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bornova, Kemalpaşa 24-25 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 24-25 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Ruh eşi ne demektir? Ruh eşinizi bulduğunuzu nasıl anlarsınız? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karaisalı, Pozantı 24-25 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Seydişehir 24-25 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 24-25 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Aksu, Kumluca 24-25 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Mamak 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 25 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25 Temmuz burç yorumları nedir? Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak?
Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
title