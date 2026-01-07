Haberler

Güreş il seçmelerinde Asarcık ilçesinden 3 sporcu birinci oldu

Güreş il seçmelerinde Asarcık ilçesinden 3 sporcu birinci oldu
U23 Samsun güreş il seçmelerinde Asarcık'tan üç sporcu birincilik elde ederek Türkiye Minder Güreş Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

U23 Samsun güreş il seçmelerinde Asarcık ilçesinden 3 sporcu birincilik elde etti.

Asarcık Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde güreş yapan 57 kiloda Can Kanber, 65 kiloda İshak Tahtacı ve 96 kiloda Beytullah Bodur, birinci oldu.

Sporcular, 24-30 Ocak tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Türkiye Minder Güreş Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Asarcık Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarı diledi.

