Asarcık'ta Tütün Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Samsun'un Asarcık ilçesindeki Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, tütün bağımlılığına yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, 300 öğrenciye tütün ürünlerinin zararları anlatıldı ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde bir okulda tütün bağımlılığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi Yeşilay Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tütün bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Yeşilay Kulübü, Kızılay Kulübü koordinatörlüğünde hem lise hem de ortaokul düzeyinde toplam 300 öğrenciye ulaştı. Öğrencilere tütün ürünlerinin zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı, okul panolarına bilgilendirici afişler asıldı.

Sınıflarda akıllı tahtalar üzerinden yapılan sunumlarda tütün kullanımının fiziksel ve psikolojik etkileri, bağımlılığın önlenmesi ve bırakma yöntemleri anlatıldı.

Yeşilay Samsun Şubesi'nin rehberliğinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve bağımlılıklardan uzak durmaları hedeflendi.

Yeşilay Samsun Şubesi yetkilileri, benzer etkinliklerin il genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
