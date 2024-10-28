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Artvinli Kuaför, Yaşlılara Vefa Borcunu Ödüyor

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Artvin'in genç kuaförü Mustafa Özdemir ve arkadaşları, Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi'nde yaşlıların saç ve sakal tıraşını yaparak sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunuyor. Her hafta sonunu huzurevi sakinlerine ayıran Özdemir, mesleğiyle yaşlılara destek olmaktan mutluluk duyuyor.

Artvinli genç kuaför yaşlılara vefa borcunu mesleğiyle ödüyor

ARTVİN - Artvinli berberler, Şavşat ilçesinde yer alan Naime- İsmail Yılmaz Huzurevi'nde kalan erkeklerin saç ve sakal tıraşını yaptı.

Artvin'in merkezde hizmet veren genç kuaför Mustafa Özdemir ve arkadaşları, yaşlılara duyduğu vefa borcunu mesleği aracılığıyla ödüyor. 12 yıldır Artvin merkezde erkek kuaförü olarak çalışan Özdemir, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekiyor. Özdemir, her hafta sonunu farklı etkinlikle mesleğini icra ederken bu hafta sonu ise huzurevi sakinlerine ayırarak yaşlıların saç ve sakal bakımlarını ücretsiz gerçekleştirdi.

Şavşat ilçesinde yer alan Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi'ne giden Mustafa Özdemir ve birkaç gönüllü arkadaşı, yaşlıların saç kesimlerini özenle yaparak onlarla sohbet ettiler. Hem mesleklerini icra eden hem de yaşlılarla vakit geçiren genç kuaförler, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmayı başardı.

Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, "12 yıldır kuaförlük yapıyorum ve sosyal sorumluluk projeleri benim için çok önemli. Bu hafta Şavşat'taki huzurevinde yaşlılarımızla bir araya geldik ve saç bakımlarını yerine getirdik. Yaşlılar bizim tarihimiz, geçmişimiz. Onlara karşı duyduğumuz vefa borcunu elimizden geldiğince ödemeye çalışıyoruz" dedi.

Özdemir'in bu anlamlı çabası, sadece yaşlıların gönlünü kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlere de örnek oluyor.

Artvinli Kuaför, Yaşlılara Vefa Borcunu Ödüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK DUMAN - Güncel

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