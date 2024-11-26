Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan sonucunda yol tamamen ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası 3. kilometrede oluşan heyelan nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi.
Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası Yusufeli- Artvin karayolu 3. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.
Bölgeye karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler sevk edildi.