Üye Girişi
Haberler
NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu

 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul alım satımında yeni dönem
İsrail Maliye Bakanı'nın 'Gazze işgal edilmeli' sözleri tepki çekti

İsrailli bakandan skandal sözler

Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan sonucunda yol tamamen ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası 3. kilometrede oluşan heyelan nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi.

Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası Yusufeli- Artvin karayolu 3. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler sevk edildi.

Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT İNCE - Güncel
img

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
img

İsrailli bakandan skandal sözler
img

Memur ve emekli zammından sonra o gelirler de artıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.