Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası Yusufeli- Artvin karayolu 3. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler sevk edildi.