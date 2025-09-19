Haberler

Artvin Yaylaları Karla Kaplandı

Artvin Yaylaları Karla Kaplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde değişerek yaylaları beyaza bürüdü. Borçka, Ardanuç ve Şavşat ilçelerindeki birçok yayla karla kaplandı.

Artvin'de yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylalarda hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Borçka ilçesinde Adagül ve Beyazsu, Ardanuç ilçesinde Bilbilan, Şavşat ilçesinde Sahara ve Arsiyan yaylaları karla kaplandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.