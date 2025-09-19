Artvin Yaylaları Karla Kaplandı
Artvin'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde değişerek yaylaları beyaza bürüdü. Borçka, Ardanuç ve Şavşat ilçelerindeki birçok yayla karla kaplandı.
Artvin'de yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylalarda hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.
Borçka ilçesinde Adagül ve Beyazsu, Ardanuç ilçesinde Bilbilan, Şavşat ilçesinde Sahara ve Arsiyan yaylaları karla kaplandı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel