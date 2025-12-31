Haberler

Artvin ve Gümüşhane'de 126 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Artvin ve Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, 126 köy yolunda ulaşımı keserken, yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarında yoğun çaba harcıyor.

Artvin ve Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 126 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Artvin'de il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından il merkezi ve Borçka'da 32, Şavşat'ta 27, Ardanuç'ta 14, Arhavi, Yusufeli ve Murgul'da 3 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 50 personel, 40 araç ve iş makinesiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, buzlanma nedeniyle il merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 50 köy yoluna ulaşılamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 28, Şiran'da 20 ve Kürtün'de 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı aralıklarla il genelinde devam ediyor.

Ordu

Ordu'da sahil kesiminde yağmur, yüksek rakımlı ilçelerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Akkuş, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Mesudiye ilçelerindeki kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Haberler.com
500

