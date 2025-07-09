Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Artvinliler Derneği'ni Ziyaret Etti
Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ile birlikte Trabzon'daki Artvinliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı ve yönetimiyle görüştü.
Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Artvinliler Derneği'ni ziyaret etti.
Vali Ergün, beraberindeki Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ile Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Trabzon Artvinliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Turan Ergün, Dernek Başkanı Ahmet Külekçi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel