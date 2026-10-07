Artvin Valisi, kişilere karşı önemli suçlarda yüzde 13 azalma olduğunu açıkladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Artvin Valisi Turan Ergün, ocak-eylül döneminde kişilere karşı işlenen önemli suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalma olduğunu söyledi.

Ergün, Valilik toplantı salonunda düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, yılın 9 aylık döneminde yürütülen çalışmaları aktardı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun geçen yılın aynı döneminde 848 iken bu yıl 740'a gerilediğini belirten Ergün, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun ise 257'den 203'e düştüğünü söyledi.

Organize suçlarla mücadelede 4 operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 35'inin tutuklandığını, 8'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getiren Ergün, aynı dönemde bir organize suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Ergün, kaçakçılıkla mücadelede 635 milyon 976 bin liralık vergi kaybının önlendiğini, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce müdahale edilen 263 olayda ise 403 milyon 620 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi.

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 9 ayda 43 operasyon düzenlendiğini belirten Ergün, gözaltına alınan 59 kişiden 29'unun tutuklandığını, 23'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Ergün, düzensiz göçle mücadele kapsamında 82 operasyon gerçekleştirildiğini, kimlik denetimlerinde tespit edilen 129 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini veya Erzurum'daki geri gönderme merkezine sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: AA