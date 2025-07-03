Artvin Valisi, İnternet Gazeteciliği Derneği Başkanı ile Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel ile bir araya geldi.

Ergün, makamında kabul ettiği Geçgel'den derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Geçgel, dijital medyanın kamuoyunu bilgilendirme görevini tarafsız ve hızlı şekilde yürütmesinin önemine dikkati çekti.

Vali Ergün, basının, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Özellikle yerel basının kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ergün, internet gazeteciliği alanındaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Ziyarette, TİGAD İç Anadolu Bölge Temsilcisi Üstün Tuncel ile Artvin Temsilcisi Hatice Nur Ersöz de yer aldı.