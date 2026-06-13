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Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret

Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret
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Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.

Çevreli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, işçilerle bir süre çalıştıktan sonra tatlı ikramında bulundu.

Ergün, daha sonra 2002 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şehit olan Nafiz Uzun, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker Hudut Karakolunda 1994 yılında şehit olan Orhan Boz ve 1995'de Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Muammer Tamas'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Ergün, son olarak Tekkale köyündeki Kıbrıs gazisi Yakup Kaya'ya ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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