Artvin Valisi Ergün, lise öğrencileriyle iftarda buluştu

Artvin Valisi Turan Ergün, lise öğrencileriyle iftar yaptı.

Vali Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün, Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Ramazanın manevi atmosferinde öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Ergün, azimle çalışmanın önemine işaret etti.

Vali Ergün, gelecekleri üzerine sohbet ettiği öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
