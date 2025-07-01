Artvin Valisi Ergün, Derecik Köyünde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Artvin Valisi Ergün, Derecik Köyünde Altyapı Çalışmalarını İnceledi
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Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesindeki Derecik köyünde asfaltlama çalışmalarını inceledi. Ergün, bu yolun bölge halkına uzun yıllar hizmet edeceğini belirtti ve Artvin genelinde köy yollarındaki asfalt çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Derecik köyündeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Ergün, yolun uzun yıllar bölge halkına hizmet vereceğini belirtti.

Derecik köyünde önemli altyapı sorunlarının giderildiğini ifade eden Ergün, Artvin genelinde köy yollarında planlanan asfalt çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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