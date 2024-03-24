Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.
Vali Ünsal, ziyarette, şeref defterini imzaladıktan sonra karakolda incelemelerde bulundu.
25. Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay'dan sorumluluk bölgelerindeki birlik ve hudut karakolu hakkında bilgi alan Ünsal, askerlerle sohbet etti.
Ünsal, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere görevlerinde muvaffakiyetler diledi.