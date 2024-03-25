Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Kütüphaneler Haftası'nı kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "60. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yunus Emre Aytekin, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdurahman Aktaş ile kütüphane çalışanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesi olduğunu belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe, eğitimi yeni nesillere taşıyan en önemli yapılardır. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdır."

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aytekin ise hafta boyunca yapılacak faaliyetler hakkında bilgi vererek, amaçlarının, Artvin'deki kütüphanelerin toplumda daha fazla farkındalık yaratması ve insanların okuma alışkanlığı kazanmalarının teşvik edilmesi olduğunu söyledi.