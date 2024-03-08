Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Kadın Personeli Ziyaret Ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele karanfil hediye etti.

Valilikte görevli kadın personeli ziyaret eden Ünsal, "Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynamaktadır." dedi.

Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı personele karanfil armağan etti.