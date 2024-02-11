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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çığ altında kalan iş makinesi operatörünün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat'ın Karaköy köyünde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti. Vali Ünsal, ailenin başsağlığı dileklerini ileterek devletin destekçisi olacaklarını belirtti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çığ altında kalan iş makinesi operatörünün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Ünsal, Şavşat'ın Karaköy köyünde 6 Şubat'taki yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli Gökhan Yılmaz'ın (35) Ciritdüzü köyündeki ailesini ziyaret etti.

Operatörün eşi Dilay, babası Reşat ve annesi Nazmiye Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileten Ünsal, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ünsal, devletin Yılmaz ailesinin her daim yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

Operatörün kızları Masal (5) ve Öykü Yılmaz'la (1) da ilgilenen Ünsal, ailenin isteklerini dinleyerek gerekenlerin yapılması için ilgililere talimat verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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