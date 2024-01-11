Artvin Valilik Binasına Ateş Açıldı

ARTVİN'de valilik binasının pencere camına kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen mermi, isabet etti.

Kentte sabah saatlerinde mesaiye başlayan bir memur, valilik binasındaki pencere camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine valiliğe polis ekipleri, sevk edildi. Olay yeri inceleme uzmanı ekipler, valilik binasında inceleme başlattı. İncelemede; geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan merminin camı delip, oda zeminine düştüğü tespit edildi. Polis, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.