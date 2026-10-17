Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan Meydancık yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan Meydancık yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının sürüklendiği Meydancık karayolu çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kaya kütlelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA