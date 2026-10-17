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Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan köy yolunda Karayolları ekipleri çalışma başlattı

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Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan köy yolunda Karayolları ekipleri çalışma başlattı
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Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolunda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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