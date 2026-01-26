Haberler

Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yola düşen dev kaya parçaları ve toprak nedeniyle sürücüler uyarıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

ARTVİN- Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştüğü kara yolunu ulaşıma kapattı. Toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçalarının yola aktığını fark eden Oktay Çelik, aracını durdurdu. Diğer sürücüleri uyararak onların geçişini engelleyen Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
