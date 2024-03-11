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Artvin'in Yusufeli ilçesinde su kanalı imece usulüyle temizlendi

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Cevizlik köyünde her yıl düzenli olarak organize edilen kanal temizleme işlemi bu yıl da gerçekleştirildi. Köy halkı, arazilerine su taşıyan kanalı imece usulüyle temizleyerek tarım faaliyetlerine devam etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde su kanalı imece usulüyle temizlendi.

İlçeye bağlı Cevizlik köyünde her yıl düzenli olarak organize edilen kanal temizleme işlemi bu yıl da gerçekleştirildi.

Bağlık mevkisinde arazisi bulunan 30 köy sakini, Çilçim Çayı'ndan arazilerinin bulunduğu yere kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik sulama kanalını imece usulüyle temizledi.

Köy halkının önemli geçim kaynaklarından olan 2 bin civarında meyve ağacı ile 10 dönüm araziye su götürülen kanalın temizliğinde çalışan Adem Uzun, köy halkının geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla bağ-bahçe temizlik işlerinin başladığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Arazilerimize su taşıyan kanalı her yıl mart ayında temizleriz. Dedelerimizden beri bu iş imece usulüyle yapılmış. Babadan, dededen kalma bir gelenek. Bu bölgede arazisi olan komşularla toplanır, imece usulü kanalı temizleriz. Arazimiz kırık ve engebeli olmasına rağmen çok verimli topraklarımız var. Bu alanda 2 binin üzerinde zeytin ağacı var."

Kaynak: AA / Güncel

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