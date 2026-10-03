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Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bostancı köyü Sarıgöl mevkisinde akşam saatlerinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken sürücünün cansız bedeni sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kemal Çevik, kontrolünü kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostancı köyü Sarıgöl mevkisinde meydana geldi. Kemal Çevik'in kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kemal Çevik'in cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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