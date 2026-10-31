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Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları ile Marsis ve Salikvan, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan ve Şavşat ilçesindeki Arsiyan yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki dağlar ve yaylalarda kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA