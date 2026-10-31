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Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü

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Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü
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Artvin'de dün akşam başlayan yağmur, gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı; Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kaçkar Dağları ile Marsis, Salikvan, Bilbilan ve Arsiyan yaylaları karla görüntülere sahne oldu.

Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları ile Marsis ve Salikvan, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan ve Şavşat ilçesindeki Arsiyan yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki dağlar ve yaylalarda kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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