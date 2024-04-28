Artvin'in Şavşat ilçesindeki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor
Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle coşkulu bir şekilde akıyor. Şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla coşkulu akan şelale, göz kamaştırıyor.
2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kayalar arasında akan doğa harikası şelale dron ile görüntülendi.