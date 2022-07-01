Artvin'de 1 kişinin öldüğü heyelan kamerada! Dev kayalar yola böyle yuvarlandı

Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dev kayaların yola düştüğü anlar ve çıkan toz bulutu görüntülere yansıdı.