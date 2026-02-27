Haberler

Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı 19 AGD 077 plakalı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki E.A.A. ve K.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var