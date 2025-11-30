Artvin Hopa'da Örtü Yangınına Müdahale Ediliyor
Artvin'in Hopa ilçesindeki Başoba köyünde bahçede çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Başoba köyünde bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
