Artvin Hopa'da Mesire Alanı Projesi İhalesine İtiraz

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar, Cankurtaran mevkiinin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Mesire Alanı Projesi' kapsamında yapılan ihaleye itiraz etti. Bölge sakinlerinden Dursun Ali Koyuncu, 'Bu köyde her zaman yaşayan insanlar olarak ve bu köyün sahibi biz köylüleriz ve yetki kararda bu köylülere aittir. Biz köyümüzün deresine, toprağına, taşına sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

UĞUR İSTANBULLLU

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar, Cankurtaran mevkiinin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Mesire Alanı Projesi' kapsamında yapılan ihaleye itiraz etti. Bölge sakinlerinden Dursun Ali Koyuncu, "Bu köyde her zaman yaşayan insanlar olarak ve bu köyün sahibi biz köylüleriz ve yetki kararda bu köylülere aittir. Biz köyümüzün deresine, toprağına, taşına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çifteköprü köylüleri, Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan mesire alanı için Orman İşletme Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleye itiraz etti. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi veren köylülerden Dursun Ali Koyuncu, şunları söyledi:

"İHALE SONUCU NE OLURSA OLSUN, YETKİ VE KARAR KÖYLÜLERİNDİR"

"Bugün köyümüzdeki Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan Mesire Alanı Projesi için açılan ihaleye katıldık. Biz köyümüzün turizm çöplüğüne dönmesini istemediğimiz için ihaleyi takip ettik. Biliyorsunuz o bölgede yıllar önce bir taş ocağı projesi vardı ve biz köylüler olarak yıllarca mücadele verdik ve defalarca, defalarca taş ocağı projesiyle karşımız çıktılar. Şimdi de böyle mesire alanı projesiyle karşımıza çıktılar ve burayı koruyan köylüler olmamıza rağmen bizim fikrimize asla danışılmadı ve muhtarımızın asla bilgisine başvurulmadı, kooperatifimizle ve köylülerimizle irtibat kurulmadı. Orman İşletme Müdürlüğü 'parası olan gelsin ve paran varsa gel bu ihaleyi al' edasıyla böyle bir ihale yaptı. Biz köyümüzü asla turizm çöplüğü haline getirmeyeceğiz. Köyümüzde yapılacak olan herhangi bir projede muhatap o köylünün tamamıdır ve parası olan herhangi bir kişi değildir. Muhatap köylünün toplamıdır. Biz şu anda bu ihalenin sonucuna göre ihaleyi başka birisi aldı. Biz ihalenin sonucu ne olursa olsun. Bu köyde her zaman yaşayan insanlar olarak ve bu köyün sahibi biz köylüleriz ve yetki kararda bu köylülere aittir. Biz şimdi köyümüze döneceğiz ve köylülerimizle toplantı yapacağız ve neticede kararı kamuoyuyla paylaşacağız. Biz köyümüzün deresine, toprağına, taşına sahip çıkmaya devam edeceğiz."