Artvin Hopa'da İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan bir insansız deniz aracı, bölgeye gelen SAS ekipleri tarafından imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasına yansıdı.
İMHA EDİLDİ
Ziya AKYILDIZ/HOPA (Artvin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel