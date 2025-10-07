Haberler

Artvin Hopa'da İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

Artvin Hopa'da İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan bir insansız deniz aracı, bölgeye gelen SAS ekipleri tarafından imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı bölgeye gelen SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Deniz aracının imhası sonrası ekipler güvenlik çemberini açtı.

Ziya AKYILDIZ/HOPA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
