Artvin haberi! Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Artvin haber... Artvin'in Borçka ilçesinde vefat eden şehit babası Davut Aydemir'in cenazesi defnedildi. Artvin'in Borçka ilçesinde vefat eden şehit babası Davut Aydemir'in cenazesi defnedildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na Ekim 2008'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir'in 73 yaşındaki babası Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Aydemir için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Davut Aydemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Kaynarca köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Vali Doruk, Aydemir'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Güncel Kaynak: AA / Bülent Atasert Jandarma Hakkari Artvin Güncel Haberler

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